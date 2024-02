Ucrânia enfrenta situação 'extremamente difícil', afirma Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na segunda-feira (19) que suas tropas enfrentam situações complexas no front e denunciou que os atrasos na ajuda militar ocidental beneficiam a Rússia. "A situação é extremamente difícil em muitas partes do front, onde as tropas russas concentraram o máximo de suas reservas", declarou Zelensky, antes de insistir que o país precisa de mais artigos de artilharia, defesa aérea no front e armas de longo alcance. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ofensiva das forças russas no leste e no sul da Ucrânia permitiu à Rússia conquistar a cidade disputada de Avdiivka recentemente, na região de Donetsk, sua primeira grande conquista desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023.

As forças russas "estão tirando vantagem do atraso na ajuda à Ucrânia", acrescentou o presidente ucraniano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu no domingo a Zelensky que está "confiante" na renovação da ajuda de seu país à Ucrânia, que foi bloqueada pelos republicanos na Câmara de Representantes do Congresso. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, afirmou nesta terça-feira que também acredita que o Congresso americano aprovará a ajuda no retorno de seu recesso. "Acredito que os Estados Unidos também apoiarão a Ucrânia, como a União Europeia, como o Japão, como todos os países do G7 e o FMI, e todas as organizações financeiras internacionais", declarou Shmigal em uma entrevista coletiva em Tóquio ao ser questionado sobre a "fadiga com a Ucrânia" na comunidade internacional. o Exército ucraniano indicou na segunda-feira que enfrentava "fogo adversário" das forças russas na região de Zaporizhzhya, no sul do país.

O comandante ucraniano Oleksandr Tarnavsky disse que as tropas de Moscou estavam lançando múltiplos ataques, especialmente perto da cidade de Robotyne, um dos poucos locais onde a Ucrânia havia conseguido recuperar terreno durante sua contraofensiva do último verão (hemisfério norte, inverno no Brasil). Segundo o que o comandante disse no Telegram, o Exército russo tenta que "pequenos grupos de ataque, apoiados por unidades de blindados", avancem na região. "As tentativas de ofensiva foram freadas, o inimigo foi eliminado na periferia de Robotyne", afirmou Tarnavsky, que comanda as forças ucranianas na região.