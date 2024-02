Rússia afirma ter retomado da Ucrânia a margem oriental do Dnieper

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse nesta terça-feira (20) que as suas tropas retomaram a cidade de Krynky, onde as forças ucranianas estabeleceram uma "cabeça de ponte" na margem oriental do Dnieper no ano passado.

"Confirmo que Krynky foi limpa. Na verdade, toda a margem [a leste do Dnieper] está sob nosso controle", disse Shoigu ao presidente Vladimir Putin em uma conversa transmitida pela televisão, logo após a mídia russa divulgar a informação.