Rede X suspende a conta da viúva de Navalny

A rede social X (antigo Twitter) suspendeu a conta de Yulia Navalnaya nesta terça-feira (20), um dia depois de tê-la criado e quatro dias depois da morte do seu marido, o opositor russo preso Alexei Navalny.

Ao pesquisar a conta @yulia_navalnaya, a rede social mostra a mensagem: "Conta suspensa".

"O X suspende as contas que violam as regras do X", acrescenta a mensagem, com um link para essas regras.