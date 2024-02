Putin presenteia Kim Jong-un com carro fabricado na Rússia para agradecer relações especiais

A KCNA não informou o modelo do veículo. Mas observadores disseram que isso poderia violar uma resolução da ONU que proíbe o fornecimento de artigos de luxo à Coreia do Norte, em uma tentativa de pressionar o país a abandonar as suas armas nucleares.

O presidente russo, Vladimir Putin, presenteou o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com um carro de luxo Aurus Senat, fabricado em seu país, como demonstração das relações especiais entre ambos, informou a imprensa oficial de Pyongyang nesta terça-feira, 20.

A Coreia do Norte intensificou as relações com a Rússia desde setembro, quando Kim visitou o extremo leste da Rússia para uma reunião com Putin. Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que os dois estabeleceram um acordo no encontro para o envio de armas norte-coreanas à Rússia em troca da assistência da Moscou para o desenvolvimento de satélites de Pyongyang.

A paixão de Kim por automóveis é conhecida e ele é visto com frequência em carros de luxo, como modelos Lexus ou Mercedes-Benz. Sabe-se que Kim, de 40 anos, possui muitos carros de luxo fabricados fora da Coreia do Norte, que se acredita terem sido contrabandeados para o seu país, violando a resolução da ONU.

Durante uma viagem anterior à Rússia em 2019, Kim tinha duas limusines esperando por ele na estação de Vladivostok - uma Mercedes Maybach S600 Pullman Guard e uma Mercedes Maybach S62. Em setembro, na sua última ida ao país de Putin, ele viajou entre locais de encontro em uma limusine Maybach que foi trazida com ele em um de seus vagões especiais. (Com agências internacionais).