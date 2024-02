PSV e Dortmund empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

PSV Eindhoven e Borussia Dortmund empataram nesta terça-feira (20) em 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em um duelo muito acirrado que deixa tudo em aberto para a partida de volta.

O holandês Donyell Mallen colocou o Dortmund na frente no primeiro tempo (24') com um chute forte no ângulo e o capitão Luuk de Jong empatou de pênalti para os donos da casa na segunda etapa (56').

As equipes disputarão uma vaga nas quartas de final no dia 13 de março, no Westfalenstadion, em Dortmund.