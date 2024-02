Príncipe de Gales exige rápido fim de combates entre Israel e Hamas

O príncipe William pediu nesta terça-feira (20) o "fim dos combates o quanto antes" no conflito entre Israel e Hamas, estimando que houve "muitas mortes", distanciando-se da discrição habitual da família real britânica.

O príncipe de Gales e herdeiro do trono disse em um comunicado estar "muito preocupado com o custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro".

"Houve muitas mortes. Como tantos outros, desejo que os combates cessem o quanto antes. Gaza necessita desesperadamente de mais ajuda humanitária. É essencial que a ajuda chegue e que os reféns sejam liberados", afirmou.