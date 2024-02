Parlamento da Hungria votará adesão da Suécia à Otan na segunda-feira

A Hungria, o último país que precisa ratificar a adesão da Suécia à Otan, vai submeter a candidatura de Estocolmo a uma votação no Parlamento na próxima segunda-feira (26), anunciou o partido governista.

"Peço ao presidente do Parlamento a inclusão na agenda da sessão de 26 de fevereiro a votação final sobre o protocolo de adesão da Suécia ao Tratado da Aliança Atlântica, que vamos apoiar", escreveu no Facebook Mate Kocsis, líder da bancada parlamentar do partido Fidesz, que tem maioria.

Após meses de espera e pressões, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, informou no sábado que Budapeste aprovaria a adesão da Suécia à Otan.