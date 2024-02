Palestino vence Portuguesa (2-1) de virada e abre vantagem na Libertadores

O chileno Palestino venceu a venezuelana Portuguesa por 2 a 1 de virada fora de casa nesta terça-feira (20) e abriu uma vantagem no duelo da segunda fase da Copa Libertadores-2024.

'Los árabes' reagiram depois de sofrerem um gol no início, garantindo a vitória no jogo de ida deste confronto eliminatório, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, com gols de Brayan Carrasco, de pênalti, aos 15 minutos, e do argentino Gonzalo Sosa, aos 31 minutos.

Foi a primeira partida oficial da equipe treinada por Pablo Sánchez neste ano.