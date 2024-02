OMS alerta sobre forte aumento de casos de sarampo no mundo

A OMS alertou, nesta terça-feira (20), sobre a rápida propagação do sarampo no mundo, com mais de 306.000 casos declarados no ano passado, um aumento de 79% em um ano, e pediu uma intensificação da vacinação.

"Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com o sarampo", disse Natasha Crowcroft, assessora técnica da Organização Mundial da Saúde para o sarampo e a rubéola em uma entrevista coletiva.

"Houve um aumento constante dos casos de sarampo em todas as regiões da OMS exceto uma", a região das Américas, detalhou.