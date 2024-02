Milei aumenta salário mínimo em 30% em meio a inflação de 254%

O governo argentino fixou um aumento do salário mínimo de 30% no total entre fevereiro e março, informou o porta-voz da Presidência nesta terça-feira (20), em meio a uma inflação de mais de 250% ao ano.

"Não foi possível que as partes chegassem a um acordo na discussão sobre o salário mínimo", disse o porta-voz Manuel Adorni, referindo-se ao fracasso na quinta-feira passada do Conselho do Salário Mínimo, composto pelo governo, pelas câmaras empresariais e pelos sindicatos, que pediam um aumento de 85%.

Neste contexto, acrescentou Adorni, "o governo deve arbitrar entre as partes e fixar um salário mínimo", algo que o presidente Javier Milei havia inicialmente rejeitado.