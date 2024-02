Messi e Suárez têm missão de dar primeiro título da MLS ao Inter Miami

"Sim, e vão jogar os 90 minutos se for preciso. Depois vamos ver em função das necessidades da equipe", explicou Martino em entrevista coletiva nesta terça-feira (20).

Além da MLS, o Inter Miami vai participar de outros três torneios: a Copa dos Campeões da Concacaf, que dá vaga no Mundial de Clubes da Fifa; a US Open Cup e a Leagues Cup, que a equipe venceu no ano passado.

Antes de estrear na MLS, a sexta liga em sua carreira, Suárez revelou sua intenção de se aposentar no Inter, revivendo a parceria com Messi dos tempos de Barcelona.

O uruguaio, cujo contrato vai até o final da temporada, com opção de renovação por mais uma, tem uma lesão crônica no joelho, mas confia na conexão com o astro argentino para ter uma despedida bem-sucedida do futebol.

gbv/ma/cb/aam