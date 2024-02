Mãe de Navalny pede a Putin que lhe entregue o corpo do filho 'sem demora'

O Kremlin ainda não respondeu ao pedido. Em vez disso, rejeitou as acusações da viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, que afirmou na segunda-feira que Putin está por trás da morte do seu marido.

Em um vídeo publicado nesta terça-feira, a mãe do opositor, Liudmila Navalnaya, dirigiu-se diretamente ao presidente russo, que até agora não comentou publicamente a morte do seu principal opositor, após três anos de prisão.

"Não me importa como o porta-voz de um assassino comenta as minhas declarações. Devolva o corpo de Alexei e deixe-nos enterrá-lo com dignidade, não impeça as pessoas de se despedirem dele", respondeu Navalnaya em sua conta na rede social X.

Pouco depois de postar esta mensagem, sua conta foi brevemente suspensa por supostamente violar as regras da plataforma.

Em um vídeo publicado na segunda-feira, Navalnaya prometeu substituir o marido e continuar sua luta.