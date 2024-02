Itália luta contra poluição e seca

A poluição sufoca Milão, a Sicília sofre com uma grave escassez de água e a produção de vinho está diminuindo no Piemonte: o déficit de chuvas na Itália agrava a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global.

A circulação dos carros mais poluentes foi proibida nesta terça-feira (20) em Milão e em outras oito cidades da Lombardia devido a um nível muito alto de contaminação nessa região industrial do norte do país.

A Lombardia, que abriga várias plantações agrícolas intensivas, também proibiu espalhar esterco no campo, prática que provoca forte contaminação por nitratos.