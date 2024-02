Inter vence Atlético de Madrid (1-0) na ida das oitavas da Champions

A Inter de Milão deu um pequeno passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (20), no jogo de ida das oitavas do torneio continental.

Um gol de Marko Arnautovic (79') deu uma leve vantagem ao time italiano antes do jogo de volta, no dia 13 de março, no estádio Metropolitano de Madri.

