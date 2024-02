Guerrilha do ELN congela diálogos de paz com governo da Colômbia

"Sem ser de nossa responsabilidade o acontecido, os diálogos entre o ELN e o Governo Nacional entrarão em uma fase de congelamento enquanto o Governo se disponha a cumprir o acordado", indicou o Exército de Libertação Nacional (ELN), desde "as montanhas da Colômbia", de acordo com o boletim.

A guerrilha do ELN declarou, nesta terça-feira (20), um "congelamento" e uma "crise aberta" nas negociações de paz com o governo da Colômbia, alegando violações ao que foi acordado nas conversas iniciadas em novembro de 2022.

Sem aprofundar detalhes, a guerrilha questionou alguns "diálogos regionais" com o ELN no departamento de Nariño (sudoeste), anunciados em 18 de fevereiro pelo governador local.

Embora tenha um comando central, suas frentes são autônomas no campo militar, o que, segundo especialistas, dificulta as negociações.

Inspirado na revolução cubana e na Teologia da Libertação, o ELN realizou negociações de paz com cinco governos diferentes, mas nunca chegou a um acordo definitivo.

As delegações do governo e do ELN realizaram ciclos de diálogo na Venezuela, no México e em Cuba, com vários contratempos.

Na semana passada, a guerrilha suspendeu uma "paralisação armada" que obrigou milhares de pessoas de uma região pobre e de origem africana do Pacífico a se confinarem.