Guarda Costeira da China aborda barco turístico de Taiwan em uma escalada de tensões

A guarda costeira da China abordou nesta segunda-feira, 19, um barco turístico de Taiwan que navegava nas águas entre o continente chinês e as ilhas Kinmen, pertencente à Taipei, e aumentou ainda mais as tensões regionais entre Pequim e Taipei. O caso acontece dias depois de dois pescadores chineses morrerem afogados enquanto eram perseguidos pela guarda costeira taiwanesa, que acusou o barco de invasão. A balsa taiwanesa King Xia transportava 11 tripulantes e 23 passageiros em um passeio pela ilha principal de Kinmen quando foi interceptada por dois navios de patrulha da guarda costeira chinesa. Seis oficiais embarcaram no King Xia e pediram para inspecionar a documentação da tripulação, antes de desembarcar cerca de 30 minutos depois, disse a Autoridade da Guarda Costeira de Taiwan (CGA). Logo depois, uma patrulha da guarda costeira de Taiwan chegou para escoltar o King Xia de volta ao porto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Kinmen é território taiwanês, mas fica a poucos quilômetros do continente chinês. Declarações da CGA e de autoridades taiwanesas sugerem que o King Xia se desviou ligeiramente do curso - o que, segundo a CGA, era para evitar cardumes na área. As autoridades da ilha também disseram que navios turísticos chineses e taiwaneses muitas vezes cruzam acidentalmente para as águas do outro lado, mas que a CGA não tenta embarcar em barcos chineses por entender como acidental. Eles pediram às autoridades chinesas que "mantenham a paz e a racionalidade".

A chefe do Conselho de Assuntos Oceânicos de Taiwan, Kuan Bi-ling, disse nesta terça-feira (20) que as ações da guarda costeira chinesa "desencadearam pânico" entre os taiwaneses. "Barcos como esses não são ilegais", disse ela. O Departamento Marítimo e Portuário de Taiwan instou os navios taiwaneses a recusarem futuros pedidos da guarda costeira chinesa para embarcar para inspeção e, em vez disso, a notificar imediatamente a CGA. O ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, disse na terça-feira que os militares não iriam "intervir ativamente" no incidente, para não aumentar ainda mais as tensões. "Vamos tratar do assunto pacificamente", disse. Pescadores chineses O incidente acontece após a China anunciar um aumento nas patrulhas costeiras ao largo do arquipélago de Kinmen após a morte de dois de seus pescadores no dia 15. Segundo a China, a medida visa "fortalecer a lei marítima". Pescadores de Taiwan e da China navegam regularmente nesse trecho de água, mas mortes são incomuns. Segundo a Guarda Costeira de Taiwan, a morte envolvendo os pescadores aconteceu após uma embarcação com quatro tripulantes virar. O órgão disse que o barco estava pescando a cerca de 1,8 quilômetros (uma milha náutica) do arquipélago de Kinmen, que, apesar de pertencer a Taiwan, está mais próxima da China continental.

