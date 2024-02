Ex-presidente de Honduras vai a julgamento em Nova York por narcotráfico

Extraditado para Nova York em abril de 2022, o ex-mandatário de 55 anos é acusado de participar e proteger uma rede que enviou mais de 500 toneladas de cocaína para os Estados Unidos entre 2004 e 2022.

Em troca, ele teria recebido "milhões de dólares" dos cartéis de drogas, entre eles o do narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, segundo a promotoria nova-iorquina.

Caso seja considerado culpado das três acusações que a promotoria lhe imputa - narcotráfico, tráfico e posse de armas - o ex-presidente pode ser condenado à prisão perpétua, como seu irmão, Tony Hernández e o colaborador dele, Geovanny Fuentes, que participaram da mesma rede.

Em uma carta publicada na segunda-feira, o ex-mandatário (2014-2022) reafirmou que é "inocente" e "vítima de uma vingança".

"Sou inocente, sou vítima de uma vingança e de uma conspiração por parte do crime organizado e inimigos políticos", disse o ex-governante na carta publicada na rede X por sua esposa, Ana García.

Na mensagem dirigida ao povo hondurenho, que terá pouca participação no julgamento no Tribunal Federak do Sul de Manhattan, Hernández qualificou de "injustas" as acusações e "cheias de mentiras construídas de maneira novelesca com base no depoimento" de "narcotraficantes confessos", que negociaram com a Promotoria do Distrito Sul de Nova York para conseguir "a redução de suas penas".