EUA veta resolução sobre trégua em Gaza, bombardeada por Israel

O movimento islamista, no poder em Gaza, considerou que a postura de Washington dava "luz verde" a "mais massacres" no território palestino.

Os Estados Unidos vetaram, nesta terça-feira (20), uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo na Faixa de Gaza, submetida a novos bombardeios israelenses e confrontada com uma grave crise humanitária.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que havia transferido 32 pacientes do sitiado hospital Nasser nesta cidade e manifestou sua preocupação com os pacientes e o pessoal que ainda permanecem ali.

"As pessoas no norte morrem de fome e nós aqui morremos nos bombardeios", disse Aiman Abu Shamali, que perdeu a mulher e a filha em um bombardeio em Zawaida, centro de Gaza.

Mais de quatro meses depois do início do conflito, cerca de 2,2 milhões dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza estão à beira da fome extrema, segundo estimativas da ONU.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em números israelenses.

Os combatentes palestinos também capturaram 250 pessoas, das quais 130 continuam sequestradas em Gaza, incluindo 30 que teriam morrido em cativeiro.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva para "aniquilar" o Hamas, que deixou ao menos 29.195 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

Na segunda, todos os membros da União Europeia, exceto a Hungria, instaram Israel a não invadir Rafah, no extremo sul de Gaza, na fronteira com o Egito, onde estão refugiados cerca de 1,4 milhão de palestinos.

Os bombardeios israelenses na cidade impedem as operações humanitárias e o fornecimento de alimentos foi bloqueado pelos fechamentos de fronteiras, informou a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

O ministro israelense Benny Gantz (sem pasta), membro do gabinete de guerra, afirmou no domingo que se os reféns não forem libertados antes do início do Ramadã, "os combates vão prosseguir em todas as partes, incluindo na região de Rafah".

Segundo o calendário lunar, o mês sagrado para os muçulmanos começa em 10 de março.

Semanas de negociações conduzidas por Catar, Egito e Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo e frear uma ofensiva contra Rafah não conseguiram nenhum resultado até o momento.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou ao Cairo para conversar com altos funcionários egípcios, informou o movimento islamista.

A falta de avanços na libertação de mais reféns israelenses avivou, por outro lado, os protestos em Israel contra a gestão da guerra por parte do governo.

"Pedimos desesperadamente a todos os tomadores de decisões em Israel e no mundo que se envolvam nas negociações e os tragam para casa imediatamente", disse Ofri Bibas, cuja cunhada, Shiri, segue retida em Gaza com os dois filhos pequenos.

