EUA veta na ONU novo pedido de 'cessar-fogo imediato' em Gaza

Os Estados Unidos vetaram, nesta terça-feira (20), um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia "um cessar-fogo imediato" em Gaza, o terceiro bloqueio do país a uma iniciativa do tipo desde o início da guerra entre seu aliado, Israel, e o grupo islamista palestino Hamas.

A resolução, elaborada pela Argélia, exigia "um cessar-fogo humanitário imediato que deve ser respeitado por todas as partes" e se opunha ao "deslocamento forçado da população civil palestina". Obteve 13 votos a favor, a abstenção do Reino Unido e o veto americano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não podemos apoiar uma resolução que poria em risco negociações delicadas" para alcançar uma trégua, declarou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, ao mesmo tempo em que defendeu um esboço alternativo redigido por seu país.