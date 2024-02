Drone dos EUA cai na costa do Iêmen após suposto ataque huthi

Um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos caiu ontem na costa do Iêmen, após ser derrubado por um míssil dos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, anunciou o Pentágono, citando "indícios".

Esta é a segunda vez que um MQ-9 (drone usado para vigilância e ataque) é perdido perto do Iêmen nos últimos meses. No primeiro caso, no ano passado, funcionários americanos confirmaram a sua derrubada pelos huthis.

O suposto novo episódio acontece no mesmo dia em que os rebeldes atingiram dois navios mercantes dos Estados Unidos, enquanto continuam com sua campanha de ataques ao transporte marítimo naquela região.