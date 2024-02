Comunicado do Business Wire :Sovos

Sovos, a empresa de conformidade sempre ativa, anunciou hoje o lançamento da Sovos Compliance Cloud, a primeira e única solução do setor que unifica software de conformidade fiscal e relatórios regulatórios e de conformidade em uma plataforma, fornecendo um sistema holístico de registro de dados para conformidade mundial. A Sovos Compliance Cloud representa o auge de mais de oito anos e centenas de milhões de dólares de investimentos em engenharia nativa. Tal investimento é combinado com integrações na maioria dos ecossistemas de tecnologia ERP, P2P e comércio eletrônico, incorporando diversos bilhões de dólares em melhores produtos adquiridos ao redor do mundo.

"A conformidade está agora dentro da transação, elevando sua importância e levando as empresas a olhar mais além do simples cumprimento de um limite mínimo. Agora, a meta é uma visão mundial da conformidade com uma única fonte de dados que permita gerar inteligência comercial processável", declarou Kevin Permenter, Diretor de Pesquisa e Aplicações Financeiras na IDC.

A Sovos Compliance Cloud também ajuda os diretores financeiros e diretores de investimento a maximizar seus investimentos existentes, ao se integrar em um rico ecossistema de parceiros e provedores de tecnologia. Até o momento, a empresa apresenta mais de 75 integrações incorporadas nos principais sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), contas a pagar (AP) e contas a receber (AR), bem como mais de 425 conectores no Sovos App Marketplace. Isto significa que as empresas não precisam substituir ou modificar infraestruturas dispendiosas para oferecer conformidade e relatórios fiscais mais precisos.

O lançamento da Sovos Compliance Cloud surge em meio a um período de aumento de riscos e ineficiências para empresas que tentam abordar a conformidade com soluções pontuais individuais. De fato, 82% das empresas acreditam que estão mais expostas ao risco de conformidade fiscal do que há cinco anos (fonte: Bloomberg) e 90% esperam que seus custos referentes à conformidade continuem aumentando (fonte: Accenture). Mudar para uma nuvem unificada capacita as empresas com maior visibilidade e mais economias de escala em sua infraestrutura tecnológica em toda a empresa, poupando tempo, dinheiro e reduzindo riscos.

"É hora de transformar a conformidade fiscal de um requisito comercial em uma força de crescimento", disse o Diretor Executivo da Sovos, Kevin Akeroyd. "A Sovos reconheceu esta necessidade há quase uma década e investiu na formação da única solução de conformidade completa e realmente integrada do setor. Assim como o planejamento de recursos empresariais (ERP), a gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e a gestão de capital humano (HCM) mudaram de soluções pontuais díspares para sistemas holísticos de plataformas de registro que liberam um tremendo valor comercial, a Sovos Compliance Cloud faz o mesmo para impostos e conformidade."

A Sovos Compliance Cloud proporciona recursos abrangentes que abordam toda a amplitude das necessidades de uma empresa internacional, garantindo que as empresas apresentem com precisão a renda de funcionários, fornecedores e parceiros. Sua determinação, apresentação e relatórios fiscais para imposto sobre valor agregado (IVA), controle tributário contínuo (CTC) e imposto sobre uso de vendas (SUT) produzem cálculos exatos em mais de 19.000 jurisdições fiscais a nível mundial. A Sovos Tax Information Reporting já lida com mais formulários 1099 do que qualquer empresa no mundo.

