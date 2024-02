Comunicado do Business Wire :SHEIN

A varejista internacional online de moda e estilo de vida, SHEIN, irá apresentar sua nova coleção primavera/verão 2024 em um evento especial de sua experiência interativa de transmissão ao vivo para compras, 'SHEIN Live: Front Row'. Este evento está previsto para iniciar às 12h, PT no domingo, 25 de fevereiro, prometendo uma viagem imersiva nas tendências mais quentes da moda primavera/verão.

A transmissão ao vivo de três horas será apresentada pelo apresentador da SHEIN, Renee Ariel, com participação da atriz Teala Dunn, apresentadora do podcast Over Comfort, Jenicka Lopez e as influenciadoras Mian Twins, Azra e Aisha. Acessível no Facebook, X, YouTube e Instagram via @sheinofficial, @shein_us, a extravagância do 'SHEIN Live: Front Row' trará a passarela diretamente ao alcance dos espectadores. A experiência exclusiva de compras aguarda você no aplicativo SHEIN, oferecendo uma conexão incomparável com as últimas tendências da moda.

Inspirada no clima mais quente, a coleção primavera/verão reúne estilos modernos e elegantes por meio de seis coleções: Effortlessly Elegant, Summer Vacay, Modern Classics, Casual Chic, Sweet as Honey e Street Style. De padrões sólidos a estampas divertidas, cada design atende a diversos gostos, garantindo que haja uma afirmação de moda para todos.