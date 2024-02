Comunicado do Business Wire :Ras Al Khaimah Government Media Office

Hoje, o 15º Workshop Internacional sobre Materiais Avançados (IWAM), organizado pelo Ras Al Khaimah Center for Advanced Materials (RAKCAM), tem início no Mövenpick Resort na Ilha Al Marjan. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240219195356/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine HH Saud bin Saqr attends the opening of the 15th #IWAMRasAlKhaimah and takes part in a fireside discussion that highlights Ras Al Khaimah's commitment to scientific progress and innovation. #Science (Photo: AETOSWire)

O 15º IWAM reúne mais de 200 cientistas, professores, pesquisadores e estudantes de instituições educacionais internacionalmente reconhecidas, além de mais de 100 participantes de universidades com sede nos Emirados Árabes Unidos, para discutir como os materiais avançados podem moldar o futuro. O evento é mais uma vez realizado com o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Ras Al Khaimah, que participará de uma discussão sobre a importância dos materiais avançados na resolução dos maiores desafios do mundo. Os materiais avançados são encontrados em celulares, eletrônicos, sistemas de energia e incluem metais, cerâmicas e polímeros, que são novos ou aprimorados além de seu estado original. Inovações nesses materiais avançados têm o potencial de revolucionar muitas indústrias, incluindo aeroespacial, transporte, construção e saúde, permitindo que esses setores reduzam sua pegada de carbono e uso de energia. O IWAM receberá renomados cientistas de materiais avançados de instituições como a Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, Universidade de Nova Gales do Sul e o Instituto Max Planck, bem como o ganhador do Prêmio Nobel, Professor Andre Geim, da Universidade de Manchester. Como parte do objetivo do IWAM de envolver jovens na ciência, mais de 500 alunos de escolas e universidades de Ras Al Khaimah participaram do "Desafio de Inovação e Sustentabilidade", desafiando-os a criar soluções inovadoras para desafios globais. Os vencedores desse desafio e do prestigioso Prêmio Internacional Sheikh Saud de Ciência de Materiais (que oferece uma recompensa de US$ 100.000) serão anunciados ainda esta semana. Sir Anthony Cheetham, presidente do Ras Al Khaimah Center for Advanced Materials, comentou: "sua Alteza Sheikh Saud está dedicado a utilizar a educação e a ciência como impulsionadores de inovações que contribuem para o avanço da humanidade e comprometido com o avanço do campo da ciência de materiais. O IWAM desempenha um papel vital nessa visão, inspirando os jovens a fazer parte da construção de um futuro sustentável para Ras Al Khaimah e além, ajudando a moldar um futuro promissor para as gerações futuras". Confira mais informações sobre o IWAM aqui.

