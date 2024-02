Comunicado do Business Wire :Plastics Industry Association

O NPE2024 irá proporcionar uma visão em primeira mão de como a fabricação sustentável de plásticos está impulsionando a criação de valor para a sociedade, o ambiente e a indústria. "Esperamos que os solicitantes de inscrição saiam inspirados para reduzir resíduos plásticos à medida que exploram as mais recentes soluções para o mercado final, bioplásticos, redução de peso, circularidade e muito mais", disse Patrick Krieger, Vice-Presidente de Sustentabilidade da PLASTICS. "Nosso primeiro Centro de Sustentabilidade irá destacar líderes em sustentabilidade e incluir exibições orientadas à ação em áreas como matérias-primas renováveis, coleta, classificação, fabricação com eficiência energética e muito mais. Você não vai querer perder!", declarou Krieger.

A Plastics Industry Association (PLASTICS) irá promover o crescimento contínuo da indústria de bioplásticos em sua próxima feira comercial, NPE: The Plastics Show. Com mais de 45 expositores relacionados a bioplásticos no salão da feira, é esperado que o NPE2024 seja o maior encontro de empresas de bioplásticos nas Américas. O NPE2024 irá ocorrer de 6 a 10 de maio de 2024, no Orange County Convention Center em Orlando, Flórida.

Além disto, direcionado a fornecedores de materiais plásticos, processadores, fornecedores de equipamentos e marcas interessadas em investir na indústria de bioplásticos, a PLASTICS irá lançar seu Relatório de Observação do Mercado de Bioplásticos de 2024 em 8 de maio durante o NPE. O relatório irá exibir os dados atuais do mercado em comparação ao Relatório de 2018 para mostrar os números de crescimento do mercado, as implicações políticas e as percepções dos consumidores que afetam as empresas de bioplásticos hoje.

"Por meio deste relatório, esperamos obter uma melhor compreensão das percepções dos consumidores quanto a produtos bioplásticos, seu valor de sustentabilidade e funcionalidade em todo o nosso setor", afirmou o Dr. Perc Pineda, Ph.D., Economista-Chefe da PLASTICS.

Para mais informação sobre o NPE2024 e se inscrever, acesse npe.org.

The Plastics Industry Association (PLASTICS) é a única organização que respalda toda a cadeia de fornecimento de plásticos, incluindo fornecedores de equipamentos, fornecedores de materiais, processadores e recicladores, representando mais de um milhão de trabalhadores em nosso setor de US$ 548 bilhões nos EUA. A PLASTICS avança as prioridades de nossos membros que se dedicam a investir em tecnologias que aprimoram capacidades e avanços na reciclagem e sustentabilidade, ao fornecer produtos essenciais que permitem a proteção e segurança de nossas vidas. Desde 1937, a PLASTICS vem trabalhando para tornar seus membros, e o sétimo maior setor de fabricação dos EUA, mais competitivos a nível mundial, ao mesmo tempo em que apoia a circularidade mediante iniciativas educacionais, ideias e eventos líderes do setor, oportunidades de convocação e defesa de políticas, incluindo a maior feira comercial de plásticos nas Américas, NPE2024: The Plastics Show.

