Comunicado do Business Wire :NextGen International Insurance

NextGen International Insurance (NextGen i.i.), fornecedora confiável de Seguro Médico Privado Internacional (IPMI) na América Latina e no Caribe, tem o prazer de anunciar um acordo estratégico de resseguro com a AXA PPP healthcare Limited (AXA Health), líder global em resseguro de saúde e de vida. No âmbito deste acordo, a NextGen i.i. apresentará novos produtos IPMI ao mercado, oferecendo cobertura abrangente para pessoas e suas famílias, aprimorando significativamente as soluções de seguro disponíveis no mercado, enquanto a AXA Health atuará como a resseguradora que oferece cobertura de resseguros à NextGen i.i. Laurent Pochat-Cottilloux, o CEO da AXA Life & Health Reinsurance Solutions, disse: "Este acordo permitirá à AXA Health combinar os nossos recursos e capacidades líderes do setor e proporcionar cobertura de resseguro à NextGen i.i., que planeja oferecer soluções inovadoras em seguros visando atender às crescentes necessidades dos clientes na região da América Latina e do Caribe".

A NextGen i.i. conta com um modelo dedicado para o atendimento ao cliente e uma sólida experiência de mercado no setor de seguros de saúde na região. "Estamos honrados de termos a AXA Health como nossa resseguradora", disse Ricardo Gonzalez-Padilla, CEO na NextGen i.i. "Esta parceria nos permitirá expandir nossas ofertas de produtos e oferecer aos nossos clientes valor e tranquilidade ainda maiores." O acordo de resseguro entre a NextGen i.i. e a AXA Health teve início em janeiro de 2024. Ambas as empresas estão comprometidas em promover um relacionamento de longo prazo com base na confiança mútua e em objetivos compartilhados. Para mais informações sobre a AXA Health e a NextGen i.i., acesse seus respectivos sites abaixo. ________________________________________ Sobre a AXA PPP healthcare Limited (AXA Health) A AXA PPP healthcare Limited (AXA Health) é parte do AXA Group, uma empresa líder global de seguros que atende a milhões de clientes no mundo inteiro. A AXA Health oferece uma ampla diversidade de produtos e serviços de seguros personalizados para atender às necessidades específicas de pessoas, empresas e organizações. Acesse https://www.axahealth.co.uk .

Sobre a NextGen International Insurance A NextGeni.i. é uma fornecedora confiável de soluções de seguros que oferece uma série de produtos e serviços criados para proteger pessoas, famílias e empresas. Com foco na satisfação do cliente, a NextGen i.i. se esforça para prestar serviços e oferecer valor excepcionais a seus segurados. Visite o nosso site: https://www.nextgen.me . ________________________________________

Fique atento ao fato de que este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços de seguros. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.