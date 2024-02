Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder em oferecer soluções de gestão de cadeias de fornecimento, anunciou hoje a expansão de seu programa PartnerLink, a fim de equipar melhor os parceiros para impulsionar toda a orquestração de cadeias de fornecimento a nossos clientes em comum. À medida que novos níveis de volatilidade e incerteza estimulam uma demanda sem precedentes pela transformação digital, as empresas precisam de acesso a soluções que ofereçam agilidade, previsibilidade e inteligência a um ritmo acelerado. Desde o lançamento em 2021, o programa Kinaxis PartnerLink, que inclui integradores de sistemas (SIs), parcerias de nuvem, parcerias de extensão de soluções (SolEx) e revendedores de valor agregado (VARs), cresceu para mais de 170 parceiros e mais de 2.500 consultores certificados a nível mundial, se tornando uma das maiores redes de especialistas em transformação de cadeias de fornecimento do setor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em meio ao aumento das interrupções no comércio mundial, a Kinaxis vem fazendo uma série de investimentos significativos no programa PartnerLink para capacitar sua comunidade em rápido crescimento, incluindo novos níveis de programas e eventos regionais centrados em parcerias, junto com um currículo renovado de treinamento, ferramentas e recursos de capacitação para garantir que tenham acelerado no caminho à implantação em nossa plataforma.

Os principais investimentos para 2024 incluem: -- Portal de gestão de relacionamento com parceiros - este novo portal irá servir como um centro de comunicações dinâmico e completo, com painéis personalizáveis para acessar valiosos recursos de vendas, suporte de marketing e implantação, informações de treinamento e certificação, notícias de eventos, materiais de produtos e muito mais. -- Primeira turnê de parceiros globais - uma série de eventos presenciais exclusivos na APAC, EMEA e América do Norte, com apresentações aprofundadas específicas do setor da Kinaxis e de líderes de opinião do setor, além de uma visão em primeira mão das principais inovações do roteiro de produtos. -- Novas certificações - a lista expandida de certificações irá garantir que consultores altamente qualificados se mantenham na vanguarda de novos desenvolvimentos tecnológicos e das melhores práticas de implementação. -- Novo sistema de níveis - uma estrutura abrangente de níveis irá propiciar acesso a diversos benefícios financeiros e comerciais, desde treinamento e ferramentas até fundos de desenvolvimento de mercado, conselhos consultivos de parceiros, ambientes de demonstração 'sandbox' e muito mais. Os parceiros irão ingressar automaticamente no nível 'Silver' e, ao atenderem aos requisitos de receita, certificação e especialização, irão passar para níveis superiores. "Devido a disputas laborais, ataques cibernéticos e escalada de conflitos em pontos críticos internacionais como Leste da Europa e Oriente Médio, todos ameaçando a circulação de mercadorias a nível mundial, as empresas nunca tiveram tanta necessidade de soluções de cadeias de fornecimento que possibilitem a elas se preparar e responder a interrupções inesperadas", disseConrad Mandala, Vice-Presidente Sênior de Organização Global de Parceria na Kinaxis. "Os investimentos que estamos fazendo em nosso programa PartnerLink irão reforçar nossa posição para capitalizar esta demanda e cumprir nossos objetivos de crescimento mundial, garantindo que nosso ecossistema de parceiros tenha as ferramentas necessárias para ajudar os clientes a obter a resiliência da cadeia de fornecimento, sem importar os riscos que apareçam no horizonte."

Play

Para saber mais sobre a Kinaxis e seu programa de parceria, acesse kinaxis.ca/partners . Sobre a Kinaxis A Kinaxis é líder global em gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos. Atendemos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software tem a confiança de marcas globais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA com foco no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégico plurianual a execução e a entrega no destino. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos LinkedIn .

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240220221025/pt/