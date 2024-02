Comunicado do Business Wire :Hyatt Hotels Corporation

"É uma honra colaborar com a Wellington Estates para trazer a marca Destination by Hyatt para o Caribe, enquanto mantemos o compromisso da Hyatt de expandir suas marcas nos principais mercados de lazer e destinos mais importantes para nossos hóspedes e membros do World of Hyatt", disse David Kuperberg, líder de desenvolvimento de Dream Hotels, Hyatt. "O Cas en Bas Beach Resort representará a marca Destination by Hyatt, incorporando o espírito de Santa Lúcia e oferecendo um estilo de vida caribenho autêntico aos viajantes que buscam mergulhar nesse destino deslumbrante".

A Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) e a Wellington Estates anunciaram hoje a estreia planejada do Cas en Bas Beach Resort, marcando a introdução da marca Destination by Hyatt no Caribe. Previsto para abrir no final de 2024, o Cas en Bas Beach Resort convidará os turistas do mundo todo a descobrir Santa Lúcia por meio de uma perspectiva caribenha cosmopolita, incluindo uma programação única, amenidades hiperpersonalizadas e ofertas culinárias dinâmicas.

Com voos diretos de grandes cidades como Miami, Nova York, Chicago, Boston, Londres, Toronto e outras, Santa Lúcia é um destino conveniente e acessível no Caribe. Após a abertura esperada do resort ainda este ano, os membros do World of Hyatt terão a chance de experimentar uma luxuosa viagem tropical e ganhar pontos em estadas para usar em noites gratuitas, refeições, experiências de bem-estar e muito mais.

Os hóspedes que buscam experiências imersivas podem explorar as melhores ofertas de Santa Lúcia com excursões personalizadas e suporte de planejamento individualizado do Concierge de Experiências do resort. Após a inauguração, o vibrante resort também oferecerá experiências enriquecedoras, incluindo animados programas de fitness guiados e música selecionada em todo o resort.

Um refúgio para viajantes do mundo todo, o Cas en Bas Beach Resort oferecerá o equilíbrio ideal entre aventura e luxo. Uma variedade de opções para hóspedes e locais incluirá uma programação noturna envolvente e eventos no local, além de opções gastronômicas dinâmicas elaboradas pelo Chef Marc Marrone, renomado internacionalmente e treinado pelo French Culinary Institute, que incluirá um pub esportivo elegante e moderno, bar no terraço, restaurante principal, café, opções à beira da piscina e clube de praia. Hóspedes e residentes também terão acesso exclusivo às amenidades do resort, como uma piscina olímpica, mercado de varejo, fitness center e um spa luxuoso.

A marca Destination by Hyatt é uma coleção diversificada de hotéis, resorts e residências independentes que são únicos em sua essência, mas conectados pelo compromisso de incorporar o verdadeiro espírito de cada local. Variando de categoria superior a luxo, cada propriedade é projetada cuidadosamente para ser um local de descobertas imersivas, design autêntico e serviço acolhedor e caloroso. Como anfitrião, cada local Destination by Hyatt conecta os hóspedes às pessoas e ao lugar, gerando um senso de pertencimento que convida a todos a fazer do nosso destino o seu. Para mais informações, acesse destinationbyhyatt.com. Siga a marca Destination by Hyatt no Instagram: @destinationhotels, Twitter: @Destination e Facebook: Destination Hotels.

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa hoteleira líder mundial orientada por sua finalidade, ou seja, cuidar de pessoas para que possam estar em seu melhor. Em 31 de dezembro de 2023, o portfólio da empresa incluía mais de 1.300 hotéis e propriedades com tudo incluído em 77 países nos seis continentes. A oferta da Empresa inclui marcas da Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios e UrCove; a Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt®; a Independent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® e JdV by Hyatt®; e a Inclusive Collection, incluindo Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith?, Unlimited Vacation Club®, serviços de gestão de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, acesse www.hyatt.com.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados de 1995. Nossos resultados, desempenho ou conquistas reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas com uso de palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "busca", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "continua", "provável", "irá", "iria" e variações destes termos e expressões semelhantes, ou o negativo destes termos ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a, incerteza econômica geral nos principais mercados mundiais e uma piora das condições econômicas internacionais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após recessões econômicas; restrições e interrupções mundiais da cadeia de fornecimento, custos crescentes de mão-de-obra e materiais referentes à construção e aumentos nos custos devido à inflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados por aumentos nas receitas em nossos negócios; riscos que afetam segmentos de hospedagem de luxo, resort e tudo-incluso; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, bem como a confiança do cliente; quedas na ocupação e diária média; visibilidade limitada quanto a futuras reservas; perda de pessoal chave; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; hostilidades ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas, que afetem viagens; acidentes referentes a viagens; desastres naturais ou causados pelo ser humano, eventos meteorológicos e referentes ao clima, como terremotos, maremotos, tornados, furacões, secas, inundações, incêndios florestais, derramamentos de óleo, incidentes nucleares e surtos mundiais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; o ritmo e a consistência da recuperação após a pandemia de COVID-19, bem como efeitos a longo prazo da pandemia, ressurgimento adicional ou variantes de COVID-19, inclusive quanto à atividade econômica internacional e regional, limitações ou proibições de viagens, demanda por viagens, negócios transitórios e de grupo, além de níveis de confiança do cliente; a capacidade de proprietários terceirizados, franqueados ou parcerias de empreendimento de hospitalidade de navegar com sucesso pelos impactos da pandemia de COVID-19, qualquer ressurgimento adicional ou variantes de COVID-19 ou outras pandemias, epidemias ou outras crises de saúde; nossa capacidade de obter com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que possuem testes de desempenho ou garantias em favor de nossos proprietários terceirizados; o impacto das reformas e reconstruções de hotéis; riscos associados a nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo redução, eliminação ou suspensão da atividade de recompra ou pagamento de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e hoteleiros; alterações nos contratos de distribuição, como através de intermediários de viagens pela Internet; mudanças nos gostos e preferências de nossos clientes; relações com colegas e sindicatos e modificações nas leis trabalhistas; a condição financeira e nossos relacionamentos com proprietários terceirizados de propriedades, franqueados e parcerias de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de terceiros proprietários, franqueados ou parcerias de desenvolvimento para acessar o capital necessário, a fim de financiar operações atuais ou implementar nossos planos de crescimento; riscos associados a aquisições e alienações potenciais e nossa capacidade de integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes, inclusive quanto à aquisição do Apple Leisure Group e do Dream Hotel Group, bem como a integração bem-sucedida de cada negócio; falha em concluir as transações propostas com sucesso (incluindo a falha em satisfazer condições de fechamento ou obter aprovações necessárias); nossa capacidade de executar com sucesso nossa estratégia de expandir nossos negócios administrativos e franquias e, ao mesmo tempo, reduzir nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos e valores esperados; reduções no valor de nossos ativos imobiliários; rescisões imprevistas de nossos contratos administrativos ou franquias; alterações na legislação tributária federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juros, salários e outros custos operacionais; flutuações da taxa de câmbio ou reestruturações cambiais; riscos associados à introdução de novos conceitos de marca, incluindo a falta de aceitação de novas marcas ou inovação; a volatilidade geral dos mercados de capitais e nossa capacidade de acessar estes mercados; mudanças no ambiente competitivo em nosso setor, inclusive como resultado da pandemia de COVID-19, consolidação do setor e dos mercados em que atuamos; nossa capacidade de aumentar com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e o programa de associação paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia da informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; violações de regulamentos ou leis referentes a nossos negócios de franquia e licenciamento e nossas operações internacionais; e outros riscos discutidos nas apresentações da empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo nosso relatório anual no Formulário 10-K e nossos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, cujas apresentações estão disponíveis na SEC. Estes fatores não são necessariamente todos os fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em qualquer uma de nossas declarações prospectivas. Alertamos você para não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, feitas apenas na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente nenhuma destas declarações prospectivas para refletir os resultados reais, novas informações ou futuros eventos, modificações nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. Caso atualizemos uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma inferência deve ser feita de que faremos atualizações adicionais quanto a estas ou outras declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240219013160/pt/

Contato

Anna Sczepanski Anna.sczepanski@hyatt.com 312-780-5140

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.