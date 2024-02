Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua expandindo sua prática de avaliação mundial mediante um contrato de cooperação com a Fortin Gaignard Groupe Conseil Inc., uma empresa líder em avaliação que opera no Canadá. Fundada em 2008, a Fortin Gaignard é uma empresa independente especializada em avaliação de empresas, serviços de transações e suporte em litígios. A empresa trabalha em estreita cooperação com uma ampla gama de clientes para prestar serviços de avaliação integrados em planejamento tributário e sucessório, fusões e aquisições, questões regulatórias, sucessão de empresas, acordos de acionistas, alocação de preços de compra, testes de imparidade e ativos intangíveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos concentrados em se adaptar ao mercado de avaliação em evolução para garantir que nossos clientes recebam as melhores soluções ajustadas a cada necessidade", disse o Diretor Geral, Dany Brisson. "Esta cooperação com a Andersen Global significa nosso compromisso com nossos clientes e estamos na expectativa de trabalhar com as empresas membros e colaboradoras da Andersen Global à medida que expandimos nosso alcance mundial para oferecer um serviço contínuo."

"A Fortin Gaignard é reconhecida por sua profunda experiência no setor e pela capacidade de manter uma vantagem competitiva no mercado", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Espero que a equipe desenvolva uma estreita relação de trabalho com nossa prática de avaliação nos EUA e que nos posicione para um maior crescimento." Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais tributários, jurídicos e de avaliação ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global tem agora mais de 15.000 profissionais a nível mundial, estando presente em mais de 425 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240220989184/pt/

