Campeã do Aberto da Austrália, Sabalenka cai na estreia no WTA 1000 de Dubai

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e bicampeã do Aberto da Austrália, foi eliminada do WTA de Dubai na estreia, ao ser derrotada pela croata Donna Vekic (31ª) nesta terça-feira (20).

Vekic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3 e 6-0, em duas horas e 22 minutos.

Contra a croata, Sabalenka levou a melhor no primeiro set no tie break, mas depois desapareceu do jogo, cedendo a última parcial sem sequer vencer um game.