Barcelona visita Napoli para salvar a temporada; Arsenal favorito contra o Porto

No encerramento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona visita o Napoli nesta quarta-feira (21) em um confronto entre equipes que, exceto por uma mudança inesperada, só terão a competição europeia para salvar a temporada, enquanto o Arsenal parte favorito contra o Porto. A temporada irregular de catalães e napolitanos se refletiu em seus treinadores. No final de janeiro, após derrota para o Villarreal, Xavi Hernández anunciou que deixará o Barça no meio do ano.

Desde então, o time somou 14 pontos de 16 possíveis no Campeonato Espanhol, mas os oito pontos de desvantagem para o líder Real Madrid, a eliminação na Copa do Rei e a derrota na decisão da Supercopa deixaram a Champions como única via para salvar a temporada. O cenário é pior ainda para Walter Mazzarri no Napoli, já que o treinador nem ficará no banco contra o Barcelona, pois foi demitido na segunda-feira. Contratado em novembro para substituir Rudi Garcia, Mazzarri não só não melhorou o desempenho da equipe como teve números piores do que seu antecessor. Se o retrospecto de Garcia foi de oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 16 jogos (contando todas as competições), Mazzarri apresenta números paupérrimos: seis vitórias, três empates e oito derrotas em 17 jogos. Nono colocado no Campeonato Italiano com nove pontos atrás da zona da Champions, para o Napoli será difícil retornar à principal competição europeia na próxima temporada.

Boa parte das chances de título para o Barcelona nesta temporada depende de Robert Lewandowski. Após um início sem muito brilho, o atacante polonês parece ter recuperado o faro de gol nas últimas semanas. Ele marcou nos últimos três jogos da equipe pelo Campeonato Espanhol e inclusive fez os dois da vitória sobre o Celta de Vigo por 2 a 1, no último sábado. Lewandowski já soma 12 gols em LaLiga e está a quatro de Jude Bellingham (Real Madrid), artilheiro do campeonato.

Depois de mais de um mês ausente por estar disputando a Copa Africana de Nações pela Nigéria, que foi vice-campeã, o atacante Victor Osimhen está de volta ao Napoli e deve jogar contra o Barcelona. O time italiano precisa de seus gols e da criatividade do georgiano Khvicha Kvaratskhelia. A dupla que conduziu o Napoli ao 'Scudetto' em 2023 é uma ameaça para a defesa 'blaugrana', que está longe de mostrar a solidez do ano passado, com 34 gols sofridos em 25 jogos, 14 a mais do que em todo o campeonato anterior.