Banco central da China reduz taxa de referência para impulsionar economia

Ambas as taxas, seguidas de perto pelos mercados, estão em mínimos históricos após terem sido reduzidas no ano passado.

O objetivo dessas medidas é incentivar os bancos comerciais a conceder mais crédito e a juros mais favoráveis.

Essa ação contrasta com a maioria das grandes economias, que aumentaram as taxas de juros para conter a inflação.

No entanto, a segunda maior economia do mundo está enfrentando uma recuperação mais lenta do que o esperado após o levantamento, no final de 2022, das restrições sanitárias impostas durante a pandemia.

Em 2023, a China registrou seu pior crescimento anual desde 1990, e em janeiro de 2024 os preços ao consumidor registraram a maior queda em mais de 14 anos.

As autoridades têm tentado há meses revitalizar a economia, afetada por uma prolongada crise no setor imobiliário, pelo aumento do desemprego juvenil e pela incerteza econômica global que reduziu a demanda por produtos chineses.