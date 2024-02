Atacante do Milan Luka Jovic é suspenso por 2 jogos

O atacante Luka Jovic, do Milan, foi suspenso por dois jogos por ter agredido um adversário durante a derrota para o Monza por 4 a 2 no último domingo (18), pelo Campeonato Italiano.

No início do segundo tempo, quando o Monza vencia por 2 a 0, Jovic acertou um tapa no rosto do zagueiro Armando Izzo e recebeu cartão vermelho direto, após o árbitro revisar o lance no VAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sérvio, ex-Real Madrid, ficará de fora dos duelos contra Atalanta, no próximo domingo, e Lazio, no dia 1º de março.