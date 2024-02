África do Sul terá eleições em 29 de maio

As eleições na África do Sul para eleger um novo Parlamento, que escolherá um presidente em seguida, serão realizadas em 29 de maio, anunciou o chefe de Estado, Cyril Ramaphosa.

O desemprego, o aumento da pobreza e as crescentes desigualdades neste país de 62 milhões de habitantes alimentam um descontentamento crescente.

Segundo pesquisas de opinião, o Congresso Nacional Africano (ANC), no poder desde as primeiras eleições democráticas do país, em 1994, poderia pela primeira vez perder a maioria absoluta no Parlamento e ser obrigado a formar um governo de coalizão.