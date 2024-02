Von der Leyen busca segundo mandato como presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira (19) sua candidatura a um segundo mandato, sob a promessa de defender o bloco de 27 países contra as forças que buscam dividi-lo.

"Devemos nos defender das divisões internas e externas. Estou confiante de que temos a força para isso, e essa é a tarefa que me impus", declarou a ex-ministra alemã em Berlim, ao confirmar sua candidatura após uma reunião com o partido conservador alemão CDU, do qual é membro.

Nos seus cinco anos de mandato, a unidade da União Europeia foi posta à prova pelo Brexit, pela pandemia da covid-19, pela ofensiva russa na Ucrânia e pelas tensões entre Estados Unidos e China.