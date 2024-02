Viúva de Navalny promete que continuará lutando pela 'liberdade' na Rússia

"Há três dias, Vladimir Putin matou o meu marido, Alexei Navalny. Putin matou o pai dos meus filhos. (...) Com ele, ele queria matar o nosso espírito, a nossa liberdade, o nosso futuro", disse ela.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Navalnaya, tomada pela emoção, falou sobre a vida e o sofrimento do marido, garantindo que assumirá seu lugar.

A viúva de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, acusou nesta segunda-feira (19) o presidente russo, Vladimir Putin, de matar o seu marido e prometeu que continuará lutando pela "liberdade" do seu país, três dias após a morte do opositor.

O opositor e principal adversário do presidente Vladimir Putin morreu aos 47 anos em uma prisão do Ártico, no distrito autônomo de Yamalia-Nenetsia, na região de Yamal, onde cumpria uma pena de 19 anos.

"Vou continuar o trabalho de Alexei Navalny. Vou continuar pelo nosso país, com vocês. Peço a todos que estejam ao meu lado (...). Não é uma vergonha fazer pouco, é uma vergonha não fazer nada, é uma vergonha se permitir ter medo", declarou.

Navalnaya pediu unidade "para atingir Putin, os seus amigos, os bandidos com dragonas, os cortesões e os assassinos que querem paralisar" a Rússia, e prometeu descobrir "quem cometeu este crime" e em quais circunstâncias.

Há três dias, os parentes de Alexei Navalny, que acusam o Kremlin de tê-lo assassinado e de querer ocultar as evidências de suas ações, tentam recuperar o corpo, mas sem sucesso.

A porta-voz do opositor, Kira Yarmish, afirmou que sua mãe, Luidmila Navalnaya, não foi autorizada a entrar no necrotério onde supostamente está o corpo em Salekhard, a capital regional, que fica a 50 quilômetros da prisão onde as autoridades afirmam que Navalny faleceu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, se limitou a dizer que a investigação "continua em andamento" e não chegou a nenhuma conclusão "até o momento".