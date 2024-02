Sinner desbanca Medvedev e é número 3 do mundo; Tsitsipas sai do Top 10

O italiano Jannik Sinner, melhor tenista do circuito nos últimos meses, é o novo número 3 do mundo, desbancando o russo Daniil Medvedev e atrás apenas de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, de acordo com o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (19), em que o grego Stefanos Tsitsipas ficou fora do Top 10.

Depois de vencer o Aberto da Austrália, Sinner, de 22 anos, foi campeão do ATP 500 de Roterdã no domingo, com vitória na final sobre o australiano Alex de Minaur (9º), e conseguiu os pontos para ocupar a melhor classificação de sua carreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ascensão do italiano, Medvedev cai para a quarta posição do ranking, que pela primeira vez fica desde 1973 sem um tenista de backhand de uma mão no Top 10, já que Tsitsipas pagou pelos maus resultados e agora é o número 11.