Sem John Kennedy, Fluminense viaja a Quito para disputa da Recopa

O Fluminense viajou sem o lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, além de John Kennedy, suspenso.

Campeão da Copa Libertadores em 2023, o Tricolor vai enfrentar a equipe equatoriana, bicampeã da Sul-Americana (2009 e 2023), no estádio Casa Blanca, a 2.850 metros de altitude, na próxima quinta-feira.

Sem o promissor atacante John Kennedy, mas com reforços como Renato Augusto e Douglas Costa, o Fluminense embarcou por volta das 15h desta segunda-feira (19) rumo a Quito para disputar o jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, contra a LDU.

O atacante de 21 anos foi expulso depois de marcar o gol da vitória sobre o Boca Juniors na final da Libertadores, no Maracanã, ao comemorar com os torcedores na arquibancada.

Ele estará à disposição no jogo de volta, no dia 29 de fevereiro, no Rio.

Diniz, por outro lado, poderá contar com o atacante Keno e zagueiro Marlon, recuperados de problemas físicos, além de Manoel, afastado desde junho do ano passado e que volta depois de cumprir suspensão por doping.

A delegação do carioca partiu com 26 jogadores, entre eles os novos reforços para a temporada: os meias Renato Augusto e David Terans e os pontas Douglas Costa e Marquinhos.

"A LDU é uma grande equipe, jogar lá é um grande desafio. Estamos indo um pouco antes do que era esperado para tentar se adaptar o mais rápido possível para que não soframos tanto na altitude", disse o lateral Guga, provável substituto de Samuel Xavier.