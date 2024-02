Israel ameaçou invadir Rafah no período do Ramadã, em março, caso o Hamas não liberte os reféns que mantém em seu poder antes da data religiosa, apesar da pressão internacional para proteger os mais de 1,4 milhão de palestinos refugiados nesta cidade do sul da Faixa de Gaza.

JERUSALÉM:

Israel declara Lula 'persona non grata' por comentários sobre o Holocausto

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "persona non grata" nesta segunda-feira (19) por ter comparado a atual guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto.

NITZANA, Israel:

Israelenses bloqueiam a entrada de ajuda humanitária em Gaza

A ONU teme a fome em Gaza e o Hamas condiciona o destino dos reféns à entrada de ajuda humanitária no território, mas isso não impede que alguns israelenses bloqueiem caminhões na fronteira para pressionar o "inimigo".

HAIA:

Palestinos acusam Israel de 'apartheid' durante audiência na CIJ

O ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina declarou nesta segunda-feira (19) em uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) que seu povo sofre com o "colonialismo e apartheid" sob a ocupação israelense.

MOSCOU:

Viúva de Navalny promete que continuará lutando pela 'liberdade' na Rússia

A viúva de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, acusou nesta segunda-feira (19) o presidente russo, Vladimir Putin, de matar o seu marido e prometeu que continuará lutando pela "liberdade" do seu país, três dias após a morte do opositor.

BRUXELAS:

Viúva de Navalny manteve reunião com ministros de Relações Exteriores da UE

Os ministros de Relações Exteriores da UE, reunidos em Bruxelas, receberam, nesta segunda-feira (19), como convidada, Yulia Navalnaya, a viúva do opositor russo Alexei Navalny, morto recentemente em uma prisão russa do Ártico.

PARIS:

Os temores e o pessimismo das potências ocidentais diante de Putin

A Ucrânia perdeu a cidade de Avdiivka, o opositor russo Navalny morreu e a ajuda americana a Kiev está por um fio. O presidente russo, Vladimir Putin, multiplica as vitórias frente a um campo ocidental dividido, que tenta disfarçar seu pessimismo.

MONTIVIDIU:

Biopesticidas ganham espaço no Brasil, o país dos 'agrotóxicos'

Enquanto as máquinas terminam de coletar a soja em um campo, o agrônomo Adriano Cruvinel supervisiona outro setor de sua fazenda na região Centro-Oeste, onde o plantio estará pronto para a colheita em breve.

RIO DE JANEIRO:

Morre o empresário Abilio Diniz, nome de destaque do varejo brasileiro

O bilionário Abilio Diniz, segundo maior acionista do Carrefour através da holding familiar Peninsula e figura de destaque no setor do varejo, morreu no domingo aos 87 anos, anunciou o grupo francês nesta segunda-feira (19).

SAN SALVADOR:

Justiça eleitoral confirma reeleição de Bukele em El Salvador

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador confirmou no fim de semana a arrasadora reeleição do presidente Nayib Bukele, com 84,65% dos votos, nas eleições de 4 de fevereiro.

SELYDOVE:

Após queda de Avdiivka, cidades ucranianas vizinhas temem ocupação russa

Quando recebeu a notícia de que um míssil russo havia atingido a maternidade do hospital em que trabalhava, a ucraniana Olena Obodets correu para o local.

BERLIM:

Von der Leyen busca segundo mandato como presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira (19) a sua candidatura a um segundo mandato, que embora esteja bem encaminhada, parece complicada em um momento em que a extrema direita mostra as suas ambições.

LONDRES:

Chanceler britânico visita as Malvinas um mês após reunião com Milei

O chanceler britânico, David Cameron, chegou nesta segunda-feira (19) às Ilhas Malvinas, segundo a agência Press Association (PA), em uma viagem a um território que descreveu antes da sua partida como "uma parte valiosa da família" do Reino Unido.

=== ECONOMIA ===

RIO DE JANEIRO:

NOVA YORK:

Febre de compras no setor petrolífero dos EUA marca mudança de era

O setor do petróleo de xisto nos Estados Unidos vive uma onda de aquisições de empresas que marca o início de uma nova era, dominada por gigantes que preferem comprar concorrentes em vez de explorar novas jazidas.

