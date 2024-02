Lavrov chega a Cuba nesta segunda para giro pela América Latina

O fortalecimento dos vínculos entre os dois países "representa o maior incentivo no momento em que ambas nações enfrentam duras sanções econômicas e comerciais dos Estados Unidos e alguns de seus aliados", afirmou o jornal Granma, do Partido Comunista de Cuba.

O ex-presidente Donald Trump endureceu o embargo que Washington mantinha à ilha há mais de seis décadas, o que não mudou sob a gestão do atual chefe de Estado americano, Joe Biden. Enquanto Moscou foi alvo de sanções dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia em fevereiro de 2022, após a Rússia invadir a Ucrânia.

Lavrov deve se reunir com o presidente Miguel Díaz-Canel, e na terça-feira, chega à Venezuela e posteriormente viaja ao Brasil, para um encontro com chanceleres do G20.

Esta é a segunda visita do ministro russo à ilha em menos de um ano. Rússia e Cuba mantêm uma forte aproximação desde novembro de 2022, quando Díaz-Canel se reuniu em Moscou com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

No ano passado, ambos países firmaram diversos acordos em diferentes setores, o que suscitou frequentes visitas de altos funcionários russos e cubanos.

"Em 2023 nosso comércio bilateral aumentou nove vezes em comparação com o mesmo período do ano passado", declarou em dezembro o embaixador russo, Victor V. Koronelli, à televisão estatal cubana.

De acordo com números de Kiev, em 2022 as trocas comerciais entre Cuba e Rússia alcançaram os 450 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais na cotação da época).