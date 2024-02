Justiça do Haiti indicia viúva de presidente assassinado e ex-primeiro-ministro

Um juiz que investiga o assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moïse em julho de 2021, emitiu um relatório final nesta segunda-feira, 19, que incrimina sua viúva, Martine Moïse, o ex-primeiro-ministro Claude Joseph e o ex-chefe da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles, entre outros.

Charles, que agora serve como representante permanente do Haiti na Organização dos Estados Americanos (OEA), enfrenta as acusações mais graves: assassinato; tentativa de assassinato; posse e porte ilegal de armas; conspiração contra a segurança interna do Estado; e associação de criminosos.

Enquanto isso, Martine Moïse e Joseph são acusados de cumplicidade e associação criminosa.