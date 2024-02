Israel declara Lula 'persona non grata' por seus comentários sobre o Holocausto

"Ele é persona non grata no Estado de Israel, enquanto não se retratar por suas declarações e pedir desculpas", disse Katz, referindo-se ao presidente.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "persona non grata" nesta segunda-feira (19) por ter comparado a atual guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto.

Em Adis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana, Lula também comparou a ofensiva de Israel à campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

Em resposta, o governo israelense convocou o embaixador do Brasil em Israel e o convidou para se reunir com o chefe da diplomacia no centro memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém.

A Alemanha nazista exterminou sistematicamente seis milhões de judeus durante o Holocausto, aproximadamente um terço da população judaica mundial.

Após a Segunda Guerra Mundial, o recém-fundado Estado de Israel, em 1949, acolheu centenas de milhares de sobreviventes.

O presidente do comitê diretor do Yad Vashem, Dani Dayan, disse no domingo que as declarações de Lula demonstravam um "claro antissemitismo" e chamou sua comparação com o Holocausto de "inaceitável".