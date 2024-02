Israel ameaça invadir Rafah por terra até o Ramadã se reféns não forem libertados pelo Hamas

Israel ameaçou invadir a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, até o início do Ramadã se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns restantes de 7 de outubro de 2023. Segundo o ministro sem pasta Benny Gantz, se o Hamas libertar os judeus, os civis de Gaza "poderão celebrar" a data sagrada do calendário muçulmano.

O Ramadã começa no dia 10 de março, no nono mês do calendário islâmico. "O mundo deve saber, e os líderes do Hamas devem saber: se até o Ramadã os nossos reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todas as partes, incluindo a área de Rafah", disse Gantz durante uma conferência de líderes judeus americanos em Jerusalém.

Há mais de uma semana, Israel tem intensificado ataques aéreos em Rafah, onde cerca de 1,5 milhões de palestinos, a maioria muçulmanos, estão abrigados após terem suas residências destruídas no norte e no centro de Gaza. O Exército israelense afirma que a cidade é o último refúgio dos militantes do Hamas.