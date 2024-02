Investigadores russos vão examinar corpo de Navalny por ao menos '14 dias'

A equipe de colaboradores do opositor russo Alexei Navalny, que morreu na sexta-feira na prisão, afirmou nesta segunda-feira (19) que os investigadores realizarão um exame "pericial" no seu corpo durante pelo menos 14 dias.

"Durante ao menos duas semanas, farão algum tipo de inspeção", disse.

"Vou dizer uma vez mais: o corpo de Navalny está sendo escondido para omitir as marcas do assassinato. Esta 'análise clínica' de catorze dias é uma mentira grosseira", afirmou a porta-voz, em nota divulgada na rede X.

A mãe de Navalny, Liudmila, viajou no sábado para a colônia penal do Ártico, onde seu filho estava preso, mas não a deixaram visitar o necrotério onde, segundo lhe disseram, está o corpo do opositor.

Mais cedo nesta segunda, o Kremlin informou que está realizando uma investigação sobre a morte de Navalny, mas que, por enquanto, esta não obteve "resultados".

O porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, Dmitri Peskov, disse, por sua vez, que o que acontecer com o corpo de Navalny ou a data em que este será entregue não são competências do Kremlin.