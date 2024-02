Figura de destaque do varejo brasileiro, Abilio Diniz morre aos 87 anos

O empresário brasileiro Abilio Diniz, figura de peso no setor varejista de supermercados e acionista importante do grupo francês Carrefour por meio da holding familiar Peninsula, faleceu no domingo aos 87 anos, anunciou a companhia nesta segunda-feira (19).

Um filantropo envolvido em inúmeros projetos para melhorar a educação no Brasil, Diniz acumulava 1,3 milhão de seguidores no Facebook, onde frequentemente publicava imagens de suas proezas esportivas.

"Nutria uma paixão singular pela França e por um de seus emblemas, o Carrefour, do qual era um aliado inabalável", saudou o CEO do grupo.

Diniz era um importante acionista do Carrefour desde 2015, com 8,83% de suas ações no final de 2022. Ele integrava seu conselho de administração desde 2016 e era copresidente do comitê de estratégia.

A família Moulin, proprietária das Galeries Lafayette e principal acionista do Carrefour, destacou a "amizade sincera" e a "paixão comum pelos desafios da distribuição" que tinham Abilio Diniz e Philippe Houzé, vice-presidente do conselho de administração do Carrefour e presidente da direção da loja de departamentos.

A diretora-executiva da Peninsula, Flavia Almeida, e Eduardo Rossi, até então seu vice-presidente, "e que agora assumirá a presidência", continuarão representando os interesses da empresa dentro do grupo Carrefour.

O velório de Diniz está marcado para esta segunda-feira em um salão do estádio do São Paulo, seu clube de futebol favorito.

