EUA: homem acha que ganhou US$ 340 milhões na loteria, mas organização exibiu números errados

Um homem de Washington, nos Estados Unidos, está processando duas empresas de loteria que se recusaram a pagar um prêmio de US$ 340 milhões a ele, afirmando que os números exibidos no site de resultado do sorteio foram um engano. As informações são da NBC Washington.

John Cheeks comprou um ingresso da Powerball, um jogo de loteria dos Estados Unidos, em janeiro de 2023. Ele conta que sua aposta foi uma combinação de datas de aniversário de parentes e outros números importantes para ele. Para sua surpresa, dois dias após a aposta, ele deparou-se com os seus números no site de resultado.

"Fiquei um pouco animado, mas não gritei, não gritei", disse Cheeks para a NBC Washington. "Eu apenas liguei para um amigo. Tirei uma foto como ele recomendou e foi isso. Eu fui dormir."