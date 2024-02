Cruz Vermelha investiga desaparecimento de 23 mil pessoas em conflito Rússia-Ucrânia

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou nesta segunda-feira (19) que está investigando o desaparecimento de 23 mil pessoas em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia, que eclodiu há quase dois anos.

"Não ter notícias de um ente querido é um verdadeiro suplício, uma angústia permanente. Esta é a trágica realidade de dezenas de milhares de familiares", afirmou Dusan Vujasanin, chefe do Gabinete da Agência Central de Buscas do CICV, criado em março de 2022, logo após o início do conflito.

"Eles têm o direito de saber o que aconteceu e, na medida do possível, se comunicar com eles", acrescentou o diretor da organização que busca por pessoas desaparecidas "capturadas, mortas ou separadas" de seus familiares tanto na Ucrânia quanto na Rússia.