Confronto entre militares e civis armados termina com 12 mortos no México

Um confronto entre militares e civis armados no violento estado mexicano de Tamaulipas (nordeste) terminou com 12 mortos, informou o governo da região no domingo.

O conflito aconteceu quando os soldados realizavam rondas de segurança e vigilância no município de Miguel Alemán, na fronteira com os Estados Unidos, informou o porta-voz da Secretaria de Segurança do governo de Tamaulipas em suas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Elementos da Sedena (Secretaria de Defesa Nacional, Exército) foram agredidos por civis armados que estavam escondidos na vegetação, o que resultou em 12 agressores mortos", afirmou a autoridade sobre o incidente, que aconteceu na tarde de domingo.