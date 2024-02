Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a consultoria digital com liderança global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que nove colaboradores da Perficient foram nomeados para o prêmio Sitecore 2024 Most Valuable Professionals (MVPs, Profissionais Mais Valiosos). O Programa MVP comemora os especialistas Sitecore mais ativos do mundo inteiro que demonstram conhecimento avançado na plataforma Sitecore e proporcionam envolvimento e apoio excepcionais à comunidade global Sitecore. "A Perficient tem orgulho de ter sido reconhecida com nove Sitecore MVPs", disse Art Quinn, gerente geral da prática Sitecore da Perficient. "Estas designações MVP são um reconhecimento à constante busca de conhecimento e comprometimento de nossa equipe para ajudar nossos clientes a perceberem o pleno potencial da versátil plataforma da Sitecore, enquanto se esforçam para oferecer experiências digitais perfeitas e personalizadas aos seus clientes." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No total, os colaboradores da Perficient receberam mais de 70 designações Sitecore MVP desde o início do programa. Os Sitecore MVPs de 2024 da Perficient são:

EmbaixadorJoshua Hover Stephen Tynes EstratégiaEmily Lord Megan Jensen Tiffany Laster TecnologiaDavid San Filippo Eric Sanner Mark Ursino Martin Miles Perficient obtém especialização em Sitecore OrderCloud Além de receber várias distinções Sitecore MVP, a Perficient recentemente atendeu às qualificações para obter especialização em Sitecore OrderCloud. A designação aprimora a capacidade da Perficient de oferecer uma solução Sitecore abrangente com recursos de comércio flexíveis e consolidados. "Esta especialização exemplifica a paixão da equipe Perficient por expandir a nossa liderança de pensamento e recursos Sitecore. Temos agora todas as quatro especializações que a Sitecore oferece atualmente", disse David San Filippo, cinco vezes Sitecore Technology MVP. "O OrderCloud capacita as empresas a se adaptarem às exigências do mercado em evolução e proporcionarem uma jornada de compra sem atritos. Como um parceiro especializado em OrderCloud, a Perficient pode ajudar os clientes a organizarem perfeitamente transações de ecommerce (comércio eletrônico) complexas, oferecendo flexibilidade incrível na criação de experiências de compra online personalizadas, escaláveis e seguras."

Como um premiado parceiro Sitecore, a Perficient idealizou, implementou e entregou vários sites de nível empresarial desenvolvidos pela Sitecore Experience Platform, que permitem às empresas se conectarem com seus clientes e entregarem recursos relevantes quando e onde precisarem. Para saber mais sobre a experiência Sitecore e de comércio da Perficient, siga-nos no Twitter e LinkedIn. Sobre a Perficient A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

Declaração de Safe Harbor (porto seguro) Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas discutem expectativas futuras ou apresentam outras informações prospectivas relacionadas a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As informações prospectivas baseiam-se nas intenções, crenças, expectativas, estimativas e projeções atuais da gerência com relação à nossa empresa e ao nosso setor. Você deve estar ciente de que essas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título "Fatores de Risco" em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e em outros registros de valores mobiliários. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.