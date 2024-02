Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje o lançamento do Navisource.AI, uma plataforma de compras autônoma baseada em GenAI. Ao utilizar o poder do mecanismo de precificação e negociação baseado em IA, a plataforma pretende reduzir em 10% a 15% os custos gerais do processo de compras. O Navisource.AI revoluciona o processo de aquisição com a IA ao agilizar os processos desde a requisição até o gerenciamento de risco. A plataforma se integra com os catálogos LLM e de modelos por meio do Canvas.AI, aprimorando os fluxos de trabalho corporativos. Compatível com Ariba e SAP S/4HANA, ela oferece suporte abrangente à navegação e tomada de decisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Acreditamos que a GenAI incentivará a transformação em três dimensões: reimaginação funcional, geração de novas formas de trabalho e automação inteligente. Possibilitar a transformação dos negócios com o uso da GenAI é essencial para a nossa estratégia. Com o crescimento da confiabilidade e segurança na IA, prevemos a adaptação de mais processos empresariais com base na IA. A plataforma Navisource.AI simplificará os processos de compra indiretos e disponibilizará o excesso de tempo gasto em atividades manuais para que as funções de aquisição possam se concentrar em iniciativas estratégicas", afirmou Vineet Moroney, vice-presidente sênior e chefe global de Aplicativos Empresariais, LTIMindtree .

As equipes de compras podem usar o Navisource.AI para pesquisa de mercado, inteligência de precificação e obtenção de recomendações com a eficiência de custos em sua essência. O mecanismo de análise baseado em GenAI entende os requisitos e chega na estratégia de compra mais adequada. Também elimina os pontos de contato manuais e aprimora a colaboração entre o fornecedor, a função de aquisição e o solicitante. Sobre a LTIMindtree A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento na área e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Com 82.000+ profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do Grupo Larsen & Toubro - combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/ . O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240219546628/pt/

Contato Contato da mídia Gitanjali.sreepal@ltimindtree.com