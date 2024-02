Comunicado do Business Wire :Bona

A Bona®, uma empresa global com um modelo sustentável que fornece produtos para instalação, renovação, manutenção e restauração de pavimentos premium, anunciou a aquisição da Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd (EFP), uma distribuidora com sede em Melbourne, Austrália. A EFP, que foi a importadora exclusiva e distribuidora nacional dos produtos Bona na Austrália por mais de 20 anos, agora será uma subsidiária da Bona. "A EFP tem sido há muito tempo uma fornecedora confiável de produtos para pisos de madeira na Austrália, com décadas de experiência apoiando empreiteiros e proprietários de imóveis", disse Magnus Andersson, CEO da Bona. "Damos as boas-vindas à EFP na família Bona e estamos ansiosos para expandir nossa presença na Austrália". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A EFP foi fundada em 1994 em Adelaide, na Austrália Meridional, e abriu uma segunda unidade em Melbourne, Victoria, no início dos anos 2000. Com a abertura da segunda unidade, a EFP se tornou a distribuidora exclusiva dos produtos Bona. Nos últimos 24 anos, ela conquistou uma posição de liderança no mercado, contando com uma rede de mais de 25 distribuidores comerciais e 500 varejistas.

"Essa é uma evolução animadora para nós da EFP", disse Chris Heaney, diretor executivo da EFP. "Como distribuidora exclusiva dos produtos Bona há mais de duas décadas e uma empresa familiar, estamos ansiosos para fazer parte da família Bona e nos juntar à rede global da Bona. Esperamos aumentar nossa oferta de produtos em toda a Austrália e desenvolver novas áreas de negócios, como o comércio eletrônico, além de expandir nossa rede de empreiteiros". Com esse acordo, a EFP passa a fazer parte da rede global da Bona como subsidiária integral da Bona AB. Ao se juntar à Bona, a EFP terá acesso aos recursos, expertise e investimentos necessários para crescer em novos canais e segmentos de negócios. Isso também solidifica o compromisso de longo prazo da Bona com o mercado australiano. "Com a EFP se juntando à Bona, ampliamos nossa presença e garantimos nossa posição para um crescimento futuro de longo prazo na Austrália e também na região total da Ásia-Pacífico", disse Elin Rodenstam, vice-presidente sênior comercial - EMEA e APAC, da Bona. "Estamos ansiosos por conquistar ainda mais sucesso e crescimento com nossos clientes e nossa equipe na Austrália". A aquisição da EFP foi formalizada em fevereiro de 2024 e entrará em vigor imediatamente. Com essa aquisição, a Bona agora possui 17 subsidiárias em toda a Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Sobre a Bona A Bona é uma empresa familiar com um modelo sustentável que fornece produtos para instalação, renovação, manutenção e restauração de pavimentos premium. Fundada em 1919, a Bona foi a primeira na indústria a oferecer um sistema completo de acabamento de pisos de madeira à base de água e produtos para tratamento de pisos. Atualmente, a Bona oferece produtos para a maioria das superfícies de pisos premium, incluindo madeira, cerâmica, vinil, resiliente, borracha e laminado. O faturamento da Bona em 2022 foi de 3,8 bilhões de SEK (341 milhões de euros). A empresa tem sede em Malmö, Suécia, e é representada globalmente por suas 17 subsidiárias, 70 distribuidores, 4 unidades de produção e 700 funcionários. Para saber mais, acesse www.bona.com.

Contato Heather Lindemann | Bona +1 (800) 872-5515 heather.lindemann@bona.com